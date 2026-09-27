Sevgili Boğa, günün ilk yarısında ilişkinde alışık olmadığın bir hızla ilerleme isteği duyabilirsin; akşama doğru Ay'ın kendi burcuna dönmesiyle bu hız yerini tanıdık bir sakinliğe bırakacak, partnerinle aranızdaki güveni tazeleyecek bir huzur hissedeceksin.

Bekar Boğalar, sabah saatlerinde tanıştığı biriyle akşama doğru daha derin bir bağ kurabilir; bu geçişi zorlamadan yaşaması, ona sağlam bir zemin sunacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…