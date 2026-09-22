Sevgili Boğa, ilişkisi olan Boğalar partnerinin bugün alışık olmadığı bir özgürlük talebini rahatsız edici bulmadan dinlemeli; bu esneklik, tam da bugün başlayan Terazi mevsiminin senden istediği şey ve karşılığında güveninizi pekiştirecek bir yakınlık kazanacaksın. Partnerine tanıyacağın bu alan, ilişkinizde daha önce hiç yaşamadığınız bir rahatlık getirecek.

Bekar Boğalar ise bugün tanıdığı birinin ondan beklediği bağımsızlığın aslında kendine uyan bir denge sunabileceğini görebilir; ilk başta tuhaf gelen bu yaklaşım, zamanla sana iyi gelen bir alışkanlığa dönüşebilir. Kendi hızında ilerlemene izin veren biriyle tanışmak, bugün beklediğinden daha huzurlu hissettirecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…