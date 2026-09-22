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23 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.09.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Eylül Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Terazi'nin bugün başlayan mevsimiyle birlikte gelen değişim rüzgarı, alışkanlıklarından taviz vermeni gerektirdiğinde bunu boğaz ve boyun bölgende bir sıkışma olarak hissedebilirsin. Rutinine sadık kalmayı seven yapın, bu ani esneklik talebini biraz zorlayıcı bulabilir ve bu gerginlik bedenine yansıyabilir. Sıcak bir içecek hazırlaman, boğazındaki bu sıkışmayı yumuşatmana yardımcı olacak. Düzenli aralıklarla yapacağın boyun germe hareketleri de bugün oldukça işine yarayacak. Kendine biraz zaman tanıyıp derin nefes almayı ihmal etme, bu küçük mola bedenini rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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