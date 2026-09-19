Sevgili Boğa, partnerinle birlikte bugün hiç denemediğiniz bir şeyi denemek ilişkinize beklenmedik bir tazelik katabilir; belki farklı bir mutfak, farklı bir aktivite ya da alışılmadık bir plan. Jüpiter-Uranüs açısı bu küçük macerayı tetikliyor, Ay'ın Oğlak'taki disiplinli havası ise bunu havada bırakmadan gerçek bir deneyime dönüştürmenizi sağlıyor.

Hiç planlamadığın bir ortamda ya da bir arkadaş toplantısında beklenmedik biriyle tanışman bekar Boğalar için bugün mümkün; bu sürpriz karşısında ilk tepkin temkinli olsa da, kısa sürede rahat bir uyum yakalayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…