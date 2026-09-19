Sevgili Boğa, alışılmadık bir fikri bugün hayata geçirmen için gökyüzü tam sana göre bir zemin hazırlıyor; Jüpiter'in Uranüs'e attığı beşlik açı bu fikrin kaynağı. Bugünün disiplinli, ayakları yere basan havasında bu fikir havada kalmıyor, elle tutulur bir adıma dönüşüyor.

Uzun süredir kafanda olan bir gelir fikrini bugün somut bir plana dönüştürmen mümkün; disiplinli yapın bu fikri gerçekçi hale getirmekte sana büyük avantaj sağlıyor.

Birlikte alışılmadık, hiç denemediğiniz bir şey yapmak bugün ilişkinize tazelik katabilir; küçük bir macera aranızdaki bağı güçlendirecek. Bir arkadaş toplantısında ya da hiç planlamadığın bir ortamda tanışacağın biri, bekar Boğaları bu sürprize kolayca uyum sağlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…