Sevgili Boğa, bugünkü Güneş-Mars uyumu, birlikte çalıştığın biriyle aranızdaki iş bölümünü netleştirmen için uygun bir zemin sunuyor. Üstüne düşeni yaparsan karşı taraf da aynı çabayı gösterecek.

Maddi konularda Ay'ın Akrep'e geçmesi, paylaşılan bir harcamayı ya da ortak bir yatırımı öne çıkarıyor. Bugün konuşulan bir rakam, ilerideki bir anlaşmazlığı şimdiden önlüyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, Ay'ın Venüs'le kavuşması ilişkinizde ertelenmiş bir konuşmayı bugün mümkün kılıyor. Bekar bir Boğa burcuysan, ilk izlenimde seni etkilemeyen biri ikinci karşılaşmada fikrini değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…