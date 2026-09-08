Sevgili Boğa, Ay’ın Başak’a geçişi üretkenliğini artırırken bir işe daha pratik yaklaşmanı sağlayabilir. Tasarım, içerik, sunum ya da yaratıcı düşünce isteyen bir konuda başkalarının fark etmediği küçük bir noktayı görebilir ve bunu işe yarayan bir çözüme dönüştürebilirsin. Merkür-Plüton etkisi de detaylara daha derin bakmanı destekliyor.

Maddi konularda hobin ya da kişisel bir uğraşın için bir şeyler almak isteyebilirsin. Malzeme seçerken hepsini aynı anda tamamlamaya çalışmak yerine gerçekten kullanacağın parçaları almak bütçeni daha dengeli tutar.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle daha neşeli ve flörtöz bir hava yakalayabilirsiniz. Böylelikle aranız kötüyse birbirinizi yeniden ne kadar sevdiğinizi hatırlayacaksınızdır. Bekarsan sana ilgisini büyük sözlerle değil, küçük ama düşünceli davranışlarla gösteren biri dikkatini çekebilir. Belki de doğru olan kişi artık odur, bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…