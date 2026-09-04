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Boğa Burcu right-white
5 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Eylül Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aklın önce işinin sana ne kazandırdığına gidebilir. Fazladan üstlendiğin görevler varsa bunların karşılığını alıp almadığını düşünmen çok normal. Ay İkizler’deyken para ve iş üzerine konuşmak da kolaylaşıyor; ücretini konuşman gerekiyorsa lafı dolandırmana gerek yok. 17.30’dan sonra ise yakın çevrenden biri seni arayabilir. Kardeşin, kuzenin ya da sık görüştüğün bir arkadaşın senden fikir isterse dinle tabii ama bütün vaktini de başkasının derdini çözmeye verme.

Maddi konularda bir hizmet için ödediğin fiyatı sorgulayabilirsin. Kuaför, bakım ya da düzenli gittiğin başka bir yerde ücret değişmişse ödeme yapmadan önce yeni fiyatı sor. Kasada öğrenmek yerine baştan bilmek daha rahat.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle gün içinde yarım bıraktığınız bir konuyu daha sonra tekrar açabilirsiniz. İçine atıp onun anlamasını bekleme; neye takıldığını kendi cümlelerinle anlat. Bekar bir Boğa burcu isen, yakın çevrenden tanıdığın biri sana karşı alıştığından daha ilgili davranabilir. Şimdiden “buradan bir ilişki çıkar mı?” diye düşünme; önce birbirinizi tanıyın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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