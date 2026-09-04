Sevgili Boğa, bugün aklın önce işinin sana ne kazandırdığına gidebilir. Fazladan üstlendiğin görevler varsa bunların karşılığını alıp almadığını düşünmen çok normal. Ay İkizler’deyken para ve iş üzerine konuşmak da kolaylaşıyor; ücretini konuşman gerekiyorsa lafı dolandırmana gerek yok. 17.30’dan sonra ise yakın çevrenden biri seni arayabilir. Kardeşin, kuzenin ya da sık görüştüğün bir arkadaşın senden fikir isterse dinle tabii ama bütün vaktini de başkasının derdini çözmeye verme.

Maddi konularda bir hizmet için ödediğin fiyatı sorgulayabilirsin. Kuaför, bakım ya da düzenli gittiğin başka bir yerde ücret değişmişse ödeme yapmadan önce yeni fiyatı sor. Kasada öğrenmek yerine baştan bilmek daha rahat.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle gün içinde yarım bıraktığınız bir konuyu daha sonra tekrar açabilirsiniz. İçine atıp onun anlamasını bekleme; neye takıldığını kendi cümlelerinle anlat. Bekar bir Boğa burcu isen, yakın çevrenden tanıdığın biri sana karşı alıştığından daha ilgili davranabilir. Şimdiden “buradan bir ilişki çıkar mı?” diye düşünme; önce birbirinizi tanıyın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…