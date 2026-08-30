Sevgili Boğa, Jüpiter bugün ev ve aile alanından, Satürn ise en gizli alanından birbirini destekliyor. Bu etki, dışarıdan pek fark edilmeyen ancak senin hayatında önemli bir karşılığı olan düzenlemeleri öne çıkarıyor. İş hayatında büyük bir değişim yaşanmasa bile perde arkasında hazırladığın bir konu ileride sana önemli bir avantaj sağlayabilir. Her gelişmeyi çevrenle paylaşmak zorunda değilsin; bazı planların biraz daha olgunlaşmasına izin vermen daha doğru olabilir.

Maddi konularda ev, aile ya da yaşam düzeninle bağlantılı bir mesele netleşebilir. Harcama yapmadan önce toplam maliyeti görmek, sonradan çıkabilecek sürprizleri azaltacaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, ilişkinizin görünen yüzünden çok, ikinizin bildiği o sessiz güven bugün değer kazanıyor. Bekar bir Boğa burcu isen, uzun zamandır içinde tuttuğun bir duygunun sandığından daha ciddi olduğunu anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…