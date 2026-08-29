Sevgili Boğa, Ay bugün en gizli alanına geçiyor ve seni biraz geri çekilmeye çağırıyor. Son iki gün yoğun geçtiyse, bugün dinlenmen normal. İş hayatında ortalıkta görünmek yerine kendi köşende çalışmak sana daha çok kazandırıyor. Yarınki güçlü açının hazırlığını bugün sessizce yapmalısın.

Maddi konularda kimseye anlatmadığın bir plan bugün olması gereken yere varıyor. Acele etmeden düşünmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün konuşmak yerine sadece yanında olmak ikinize de iyi geliyor. Bekar bir Boğa burcu isen, içinde tuttuğun bir duygu bugün daha da netleşiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…