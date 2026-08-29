Sevgili Boğa, Ay bugün en gizli alanına geçiyor ve kalbin sessizliğe çekiliyor. İlişkin varsa, bugün konuşmak yerine sadece yanında olmak ikinize de iyi geliyor. Her günün bir konuşmayla geçmesi gerekmiyor; aynı odada sessizce oturmak da bir yakınlık biçimi. Partnerinin bu sessizliği yanlış anlamaması için küçük bir tebessüm bile yeterli.

Bekarsan, içinde tuttuğun bir duygu bugün daha da netleşiyor. Bu hissi kimseyle paylaşmak zorunda değilsin ama kendine itiraf etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…