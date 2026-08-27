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Boğa Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

28 Ağustos Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bir arkadaşından duyacağın söz ilişkiyle ilgili bazı düşüncelerini değiştirebilir. Bunun nedeni Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ve parçalı Ay tutulmasının arkadaşlıklar ve gelecek planları alanını aydınlatması; ilişkin varsa, ortak çevreniz ya da birlikte kurduğunuz uzun vadeli planlarla ilgili gözden kaçırdığın bir ayrıntı önüne gelebilir. Canını sıkan bir şey duyarsan hemen tepki vermek yerine bunun ilişkiniz adına sana ne gösterdiğini düşünmek daha iyi olabilir.

Bekarsan, bulunduğun bir grup içinde biri dikkatini çekebilir ya da karşılıklı bir merak oluşabilir. Büyük bir işaret aramana gerek yok; sohbetin doğal akması ve yanında rahat hissetmen başlangıç için yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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