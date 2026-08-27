Sevgili Boğa, bir arkadaşından duyacağın söz ilişkiyle ilgili bazı düşüncelerini değiştirebilir. Bunun nedeni Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ve parçalı Ay tutulmasının arkadaşlıklar ve gelecek planları alanını aydınlatması; ilişkin varsa, ortak çevreniz ya da birlikte kurduğunuz uzun vadeli planlarla ilgili gözden kaçırdığın bir ayrıntı önüne gelebilir. Canını sıkan bir şey duyarsan hemen tepki vermek yerine bunun ilişkiniz adına sana ne gösterdiğini düşünmek daha iyi olabilir.

Bekarsan, bulunduğun bir grup içinde biri dikkatini çekebilir ya da karşılıklı bir merak oluşabilir. Büyük bir işaret aramana gerek yok; sohbetin doğal akması ve yanında rahat hissetmen başlangıç için yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…