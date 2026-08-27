Sevgili Boğa, tutulma arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanında gerçekleşiyor; bir arkadaşından duyacağın söz ya da içinde bulunduğun bir grubun aldığı karar bazı planlarını yeniden düşünmene neden olabilir. İş hayatında ekip içinde gelişen bir durum ilk anda istediğin gibi görünmese de önüne farklı bir seçenek çıkarabilir.

Maddi konularda ortak bir hedef için ayırdığın para ya da üstlendiğin bir gideri yeniden değerlendirmek isteyebilirsin. Rakamları gözden geçirirken alışkanlıkla devam ettiğin harcamaları da hesaba kat.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle ortak arkadaşlarınız ya da gelecek planlarınız üzerinden önemli bir sohbet açılabilir. Bekar bir Boğa burcu isen, bulunduğun bir grup içinde biri dikkatini çekebilir ya da karşılıklı bir merak oluşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…