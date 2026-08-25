Sevgili Boğa, güne keyfin yerinde başlayabilir ve işlerini fazla zorlanmadan ilerletebilirsin. Akşam saatlerinde ise Güneş ile Plüton arasındaki açı, ev ve kariyer arasında kurmaya çalıştığın dengeyi biraz zorlayabilir. Gün boyunca iş tarafında rahat ilerlerken bir sorumluluğun özel hayatına taşındığını fark edebilirsin. Her şeyi aynı anda üstlenmek yerine o an gerçekten öncelikli olan konuya yönelmen daha iyi olabilir.

Maddi konularda gün içinde keyfine yönelik bir harcama yapabilirsin. Ardından işle ilgili bir gider ya da geciken bir ödeme gündeme gelirse bütçeni yeniden ayarlaman gerekebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, iş ya da aile sorumluluklarının partnerinle geçireceğin zamanı etkilemesi mümkün. Programı tamamen iptal etmek yerine ikiniz için küçük de olsa bir alan yaratmaya çalış. Bekarsan, iş veya günlük koşturma içinde yaptığın bir sohbet beklediğinden daha kişisel bir hale gelebilir; karşındaki kişinin seni gerçekten tanımaya çalıştığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…