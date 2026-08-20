Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık günlük düzeninle arka planda taşıdığın sorumlulukları karşı karşıya getiriyor. İş hayatında verdiğin emeğin karşılığını yeterince alamadığını düşünebilir ya da bir süredir sessizce üstlendiğin yüklerin seni yorduğunu fark edebilirsin. Yöneticin Venüs’ün Satürn ile karşı karşıya gelmesi günü biraz ağırlaştırabilir ama bu tablo sana nerede fazla sorumluluk aldığını da gösterecek. Ay Yay burcunda ilerlerken maddi ve duygusal paylaşımlar konusunda daha gerçekçi düşünmek işini kolaylaştırabilir.

Maddi konularda harcadığın emekle elde ettiğin kazanç arasındaki fark bugün gözüne daha fazla çarpabilir. Bu durum moralini bozmak yerine ücretini, çalışma şartlarını ya da bütçe planını nerede değiştirmen gerektiğini fark etmene yardımcı olsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün alma-verme dengesi gündemde. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, verdiğin değerle aldığın ilgi arasındaki farkı düşünebilirsin; bunu sitem etmek yerine açıkça konuşman daha iyi olacaktır. Bekar bir Boğa burcuysan, tek taraflı ilerleyen bir yakınlığı bugün daha net fark edebilirsin. Kendini karşılık görmediğin bir yerde gereğinden fazla yormamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…