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Çizdiği Aslan Portresini Gerçek Aslana Gösteren Ressam Beklemediği Bir Tepkiyle Karşılaştı

Çizdiği Aslan Portresini Gerçek Aslana Gösteren Ressam Beklemediği Bir Tepkiyle Karşılaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Onedio Üyesi
07.10.2026 - 12:09

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Aslanlar, kedigiller arasında sürü halinde yaşayan tek tür olmalarıyla hem doğada hem de insanların yakından görebildiği alanlarda en çok ilgi çeken hayvanların başında geliyor. Sanatın gücü kimi zaman insanları derinden etkilerken kimi zaman da doğanın en vahşi canlılarını bile şaşkına çevirebiliyor. Gerçekçi bir resmin canlı bir hayvan üzerinde nasıl bir illüzyon yarattığını görmek, algı dünyalarının ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

'melikegulesen00' isimli ressam, çizdiği aslan portresiyle gerçek aslanların yanına gitti. Çizimi gören aslan bir anda kafesi terk etti. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Onedio Üyesi
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