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70'inde 35 Gibi Gösteriyor: Formunu Koruyan 5 Alışkanlığını Paylaştı

70'inde 35 Gibi Gösteriyor: Formunu Koruyan 5 Alışkanlığını Paylaştı

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 15:11
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ABD'de yaşayan fitness içerik üreticisi Carrie Sisson, 70 yaşında sergilediği formla sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram'da 190 binden fazla takipçisi bulunan Sisson, spor salonunda ağırlık çalıştığı bir videoyla 30 ile 60 yaş arasındakilere seslendi. 'Benim yaşıma geldiğinizde kendinizi harika hissetmek istiyorsanız şimdiden başlamanız gereken 5 şey var' diyen Sisson'ın listesi kısa sürede on binlerce beğeni topladı. Listenin ilk sırasında ise tartıdaki rakamla hiç ilgisi olmayan bir ölçü yer alıyor.

Kaynak: Hindustan Times

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Tartıdaki kilodan çok kaldırabildiğiniz ağırlığı önemsemenizi istiyor

Tartıdaki kilodan çok kaldırabildiğiniz ağırlığı önemsemenizi istiyor

Carrie Sisson'ın ilk tavsiyesi, yıllarca kilo vermeye odaklanmış pek çok kişiye ters gelebilir. Sisson'a göre asıl bakılması gereken, tartının gösterdiği rakam değil, kaldırabildiğiniz ağırlık. 'Söz veriyorum, gücünüz geleceğiniz için bir beden küçük kot pantolona girmekten çok daha önemli olacak' sözleriyle bu görüşünü özetliyor.

İkinci maddede kas kütlesine dikkat çekiyor. Sisson, geleceğiniz buna bağlıymış gibi kas yapmanızı öneriyor ve ekliyor: 'Gerçekten de bağlı, hem de hayal edebileceğinizden çok daha fazla.' Kasları ise yaşlanmaya karşı yapılmış bir sigorta poliçesine benzetiyor.

Bu benzetme boşuna değil. Uzmanlar, kas kütlesinin orta yaştan itibaren yavaş yavaş azaldığına ve bu kaybın ileri yaşlarda düşme, kırık ve gündelik işlerde zorlanma riskini artırdığına dikkat çekiyor. Sisson da bu yüzden kas yapmaya erken başlamanın, ileride kimseye muhtaç olmadan yaşamanın en sağlam yolu olduğunu savunuyor.

Kardiyoyu her derdin çaresi olarak görmüyor

Kardiyoyu her derdin çaresi olarak görmüyor

Sisson'ın üçüncü önerisi kardiyo egzersizleriyle ilgili. Kalp atışını hızlandıran sporları bırakmayı önermiyor, ancak temelin kuvvet antrenmanı olması gerektiğini söylüyor.

Onun gözünde başarı, yakılan kaloriyle ölçülmüyor. Market poşetlerini taşıyabilmek, yerden kolayca kalkabilmek, merdiven çıkabilmek ve torunları kucağa alabilmek, Sisson'a göre kalori yakmaktan çok daha anlamlı bir hedef. Egzersizi bir yatırım olarak gören bu bakış, hareketliliği ve bağımsızlığı korumayı her şeyin önüne koyuyor.

Yaşına uygun davranma kalıbını reddediyor

Yaşına uygun davranma kalıbını reddediyor

Listenin dördüncü maddesini Sisson, paylaşımında 'en sevdiğim' diye tanımlıyor: Hayatınızı yaşınıza sığdırmak için küçültmeyi bırakın. Canınız hangi kıyafeti istiyorsa onu giyin, merak ettiğiniz şeyi deneyin. Sisson, toplum 70 yaşın nasıl görünmesi gerektiğine karar vermiş olsa bile kimsenin 'yaşına göre davranmak' zorunda olmadığını vurguluyor.

Beşinci madde ise zihinle ilgili. Sisson, yalnızca bedeninize ne koyduğunuza değil, kafanıza ne koyduğunuza da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Etrafınızdaki insanlar, sürekli tekrarladığınız düşünceler ve dikkatinizi verdiğiniz şeyler, kurduğunuz hayatı şekillendiriyor.

'Bu yaşa gelmiş biri olarak söyleyebilirim: 70, düşüşün başlangıcı değil' diyen Sisson, bu dönemin hayatın en güzel bölümlerinden biri olabileceğini belirtiyor. Son cümlesi ise genç takipçilerine: '70 yaşında olmak istediğiniz kadın, bugün yaptıklarınızla inşa ediliyor.'

Sisson'ın önerileri Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleriyle de örtüşüyor. Örgüt, 65 yaş üstü yetişkinlere haftada 150-300 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivitenin yanında, haftada en az iki gün büyük kas gruplarını çalıştıran kuvvet egzersizleri yapmalarını öneriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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