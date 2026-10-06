70'inde 35 Gibi Gösteriyor: Formunu Koruyan 5 Alışkanlığını Paylaştı
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ABD'de yaşayan fitness içerik üreticisi Carrie Sisson, 70 yaşında sergilediği formla sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram'da 190 binden fazla takipçisi bulunan Sisson, spor salonunda ağırlık çalıştığı bir videoyla 30 ile 60 yaş arasındakilere seslendi. 'Benim yaşıma geldiğinizde kendinizi harika hissetmek istiyorsanız şimdiden başlamanız gereken 5 şey var' diyen Sisson'ın listesi kısa sürede on binlerce beğeni topladı. Listenin ilk sırasında ise tartıdaki rakamla hiç ilgisi olmayan bir ölçü yer alıyor.
Kaynak: Hindustan Times
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Tartıdaki kilodan çok kaldırabildiğiniz ağırlığı önemsemenizi istiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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