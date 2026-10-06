70'inde 35 Gibi Gösteriyor: Formunu Koruyan 5 Alışkanlığını Paylaştı

Carrie Sisson'ın ilk tavsiyesi, yıllarca kilo vermeye odaklanmış pek çok kişiye ters gelebilir. Sisson'a göre asıl bakılması gereken, tartının gösterdiği rakam değil, kaldırabildiğiniz ağırlık. 'Söz veriyorum, gücünüz geleceğiniz için bir beden küçük kot pantolona girmekten çok daha önemli olacak' sözleriyle bu görüşünü özetliyor.

İkinci maddede kas kütlesine dikkat çekiyor. Sisson, geleceğiniz buna bağlıymış gibi kas yapmanızı öneriyor ve ekliyor: 'Gerçekten de bağlı, hem de hayal edebileceğinizden çok daha fazla.' Kasları ise yaşlanmaya karşı yapılmış bir sigorta poliçesine benzetiyor.

Bu benzetme boşuna değil. Uzmanlar, kas kütlesinin orta yaştan itibaren yavaş yavaş azaldığına ve bu kaybın ileri yaşlarda düşme, kırık ve gündelik işlerde zorlanma riskini artırdığına dikkat çekiyor. Sisson da bu yüzden kas yapmaya erken başlamanın, ileride kimseye muhtaç olmadan yaşamanın en sağlam yolu olduğunu savunuyor.