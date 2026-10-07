Hangi Kahve Hangi Bardakla İçilir?

Flat White, latteye göre daha yoğun kahve tadına sahip ve süt köpüğü de daha ince bir yapıda. Bu nedenle çok büyük bardaklar yerine yaklaşık 150-180 ml'lik, yuvarlak ve kalın seramik fincanlar tercih edilebilir. Böylece kahvenin yoğunluğu kaybolmadan sütlü yapısını da rahatça hissedebilirsin.