Hangi Kahve Hangi Bardakla İçilir?
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Kahvenin tadı kadar nasıl servis edildiği de önemli. Çünkü her kahvenin kendine yakışan bir bardağı var. Peki, en sevdiğin kahveyi hangi bardakta içmelisin? 👇
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1. Espresso, küçük espresso fincanında içilir.
2. Cappuccino için geniş ağızlı fincanları tercih edebilirsin.
3. Latte, uzun ve şeffaf bardakta daha keyifli olur.
4. Flat White, küçük ve kalın seramik fincanda içilmeli.
5. Americano için büyük kahve kupası kullanabilirsin.
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6. Latte Macchiato için uzun cam bardak kullan!
7. Cold Brew, bol buz alabilecek geniş bardakta servis edilmeli.
8. Espresso Macchiato, küçük cam veya espresso fincanında içilebilir.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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