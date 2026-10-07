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Hangi Kahve Hangi Bardakla İçilir?

etiket Hangi Kahve Hangi Bardakla İçilir?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
07.10.2026 - 12:05
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Kahvenin tadı kadar nasıl servis edildiği de önemli. Çünkü her kahvenin kendine yakışan bir bardağı var. Peki, en sevdiğin kahveyi hangi bardakta içmelisin? 👇

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1. Espresso, küçük espresso fincanında içilir.

1. Espresso, küçük espresso fincanında içilir.

Yoğun ve küçük porsiyonlu espresso için en uygun seçenek klasik espresso fincanıdır. Genellikle 60-90 ml civarında olan bu fincan, kahvenin aromasını ve sıcaklığını korumaya yardımcı olur. Philips Café Aromis 8000 Serisi ile hazırlayabileceğiniz espressoyu da bu küçük fincanlardan birinde servis ederek kahve keyfi yapabilirsin.

2. Cappuccino için geniş ağızlı fincanları tercih edebilirsin.

2. Cappuccino için geniş ağızlı fincanları tercih edebilirsin.

Cappuccino; espresso, süt ve süt köpüğünün bir araya geldiği daha hacimli bir kahvedir. Bu nedenle geniş ağızlı, yaklaşık 150-180 ml'lik fincanlar cappuccino için oldukça uygundur. Üzerindeki süt köpüğünü rahatça görebilmek lazım yani!

3. Latte, uzun ve şeffaf bardakta daha keyifli olur.

3. Latte, uzun ve şeffaf bardakta daha keyifli olur.

Latte, bol sütlü yapısı ve katmanlı görüntüsü nedeniyle uzun bardaklarda daha kolay servis edilir. Philips Café Aromis 8000 Serisi'yle hazırladığın latteyi uzun cam bir bardakta servis edersen kendini kafede gibi hissedebilirsin!

4. Flat White, küçük ve kalın seramik fincanda içilmeli.

4. Flat White, küçük ve kalın seramik fincanda içilmeli.

Flat White, latteye göre daha yoğun kahve tadına sahip ve süt köpüğü de daha ince bir yapıda. Bu nedenle çok büyük bardaklar yerine yaklaşık 150-180 ml'lik, yuvarlak ve kalın seramik fincanlar tercih edilebilir. Böylece kahvenin yoğunluğu kaybolmadan sütlü yapısını da rahatça hissedebilirsin.

5. Americano için büyük kahve kupası kullanabilirsin.

5. Americano için büyük kahve kupası kullanabilirsin.

Americano, espressoya sıcak su eklenerek hazırlandığı için espresso fincanından daha büyük bir bardağa ihtiyaç duyar. 200-300 ml civarında klasik bir kahve kupası bu iş için oldukça ideal. Philips Café Aromis 8000 Serisi ile kolayca hazırlayabileceğin Americano'yu, özellikle uzun kahve keyfi yapmak istediğinde büyük bir kupayla tüketebilirsin.

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6. Latte Macchiato için uzun cam bardak kullan!

6. Latte Macchiato için uzun cam bardak kullan!

Latte macchiato, katmanlarının görünmesiyle öne çıkan kahvelerden biri. Bu yüzden uzun ve şeffaf bir bardak, bu kahve için en iyi seçeneklerden. Espresso ve sütün oluşturduğu katmanları görebildiğin için sunumu da daha gösterişli oluyor.

7. Cold Brew, bol buz alabilecek geniş bardakta servis edilmeli.

7. Cold Brew, bol buz alabilecek geniş bardakta servis edilmeli.

Cold brew soğuk servis edildiği için buz eklemeye uygun geniş bir bardak kullanmak gerekiyor. Kalın camdan yapılmış bir tumbler veya geniş bir su bardağı bu kahve için gayet iyi bir seçenek.

8. Espresso Macchiato, küçük cam veya espresso fincanında içilebilir.

8. Espresso Macchiato, küçük cam veya espresso fincanında içilebilir.

Espresso macchiato, espressoya az miktarda süt köpüğü eklenerek hazırlandığı için çok büyük bir bardağa gerek olmaz. Küçük bir espresso fincanı, kahvenin yoğunluğunu korurken üzerindeki süt köpüğünün de dengeli görünmesini sağlar. Daha modern bir sunum istersen küçük, şeffaf bir cam fincan da tercih edebilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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