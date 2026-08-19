Sevgili Boğa, bugün sabah tam karşı burcunda sana yol gösterecek bir karar eşiği duruyor. Akrep’teki İlk Dördün, ilişkiler ve ortaklıklar alanında net bir adım atmanı istiyor; bir iş birliğinin geleceğini sakin ve akılcı bir dille konuşmak sana çok iyi gelecektir. Kararları erteleyip yük taşımak yerine bugün zihnini hafifletmeyi seçmelisin. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise gözün uzaklara kayıyor; rutinlerinin dışındaki yeni bir seçenek bugün sana harika kapılar açabilir.

Maddi konularda ortak bir hesapta netleşmek cüzdanına huzur getirecek. Sabah vereceğin küçük ama sağlam bir karar, önümüzdeki aylarda bütçeni çok daha güvende tutacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün içtenlik ve açık sözlülük sana muazzam bir çekim katıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, uzun süredir dolaylı yollardan anlattığın bir konuyu bugün tüm samimiyetinle partnerine açmalısın. Bekar bir Boğa burcu isen, öğleden sonra tanışacağın biri ufkunu bambaşka bir güzellikle açabilir. Bugün biraz alışkanlıklarının dışına çıkıp akışa güvenmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…