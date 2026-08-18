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Boğa Burcu right-white
19 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 19 Ağustos Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay tam karşı burcunda ilerliyor ve ortaklıklar gündeminde kalmaya devam ediyor. İş hayatında dün başlayan bir görüşme bugün somutlaşabilir. Karşı tarafın ne istediğini artık daha net görüyorsun, bu da işini kolaylaştırıyor. Yarınki İlk Dördün bir iş birliğinde karar anını getiriyor, o yüzden bugün şartları iyice anlamalısın.

Maddi konularda ortak bir bütçe konuşulmaya devam ediyor. Dün belirlediğiniz payları bugün yazılı hale getirmelisin; sözde kalan hiçbir anlaşma güvenli değil.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de karşındaki kişi merkezde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, dün sorduğun sorunun cevabı bugün gelebilir ve bu cevap ilişkinizi güzel bir yere taşıyabilir. Bekar bir Boğa burcu isen, sana ilgi gösteren kişinin ciddiyetini bugün ölçebilirsin. Sabırlı olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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