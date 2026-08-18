Sevgili Boğa, bugün Ay tam karşı burcunda ilerliyor ve ortaklıklar gündeminde kalmaya devam ediyor. İş hayatında dün başlayan bir görüşme bugün somutlaşabilir. Karşı tarafın ne istediğini artık daha net görüyorsun, bu da işini kolaylaştırıyor. Yarınki İlk Dördün bir iş birliğinde karar anını getiriyor, o yüzden bugün şartları iyice anlamalısın.

Maddi konularda ortak bir bütçe konuşulmaya devam ediyor. Dün belirlediğiniz payları bugün yazılı hale getirmelisin; sözde kalan hiçbir anlaşma güvenli değil.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de karşındaki kişi merkezde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, dün sorduğun sorunun cevabı bugün gelebilir ve bu cevap ilişkinizi güzel bir yere taşıyabilir. Bekar bir Boğa burcu isen, sana ilgi gösteren kişinin ciddiyetini bugün ölçebilirsin. Sabırlı olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…