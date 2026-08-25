Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında asıl mesele romantizmden çok günlük hayatın yükleri olabilir. İlişkin varsa, ev, iş ya da ikinizin de üzerine çöken yorgunluk yüzünden daha önce üzerinde durmadığınız bir konu önem kazanabilir. O anda kesin bir sonuca varmanız şart değil; neyin sizi zorladığını açıkça görmek bile yeterli olabilir.

Bekarsan, gün içinde başlayan bir sohbet zamanla daha kişisel bir hale gelebilir. Karşındaki kişinin kendisiyle ilgili daha özel şeyler anlatması aranızdaki mesafeyi azaltabilir; sen de hemen geri çekilmek yerine sohbetin doğal biçimde ilerlemesine izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…