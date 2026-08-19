Sevgili Boğa, bugün ilişkinde tatlı sert bir netleşme ve karar anı var. Sabah Akrep’teki İlk Dördün tam karşı burcunda gerçekleşirken bir bağın geleceği ve gidişatı konusunda seni derin derin düşündürebilir. İlişkin varsa, uzun süredir dolaylı yollardan anlatmaya, yumuşatarak aktarmaya çalıştığın bir konuyu bugün açıkça masaya koymalısın. Sen kimseyi kırmamak için cümlelerini hep törpülersin, oysa bu kez tam olarak ne hissettiğini söylemen gerekiyor. Karşındaki senin gerçekte ne düşündüğünü bilmediğinde hiçbir şey kendiliğinden değişmiyor.

Bekarsan, öğleden sonra tanışacağın biri sana bambaşka bir dünyanın kapısını aralayabilir. Alışık olduğunun tamamen dışında biri olması seni ilk anda biraz tedirgin edebilir. Yine de bugün kapıları hemen kapatmak yerine o kişiyi biraz tanımaya şans vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…