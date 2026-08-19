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20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde tatlı sert bir netleşme ve karar anı var. Sabah Akrep’teki İlk Dördün tam karşı burcunda gerçekleşirken bir bağın geleceği ve gidişatı konusunda seni derin derin düşündürebilir. İlişkin varsa, uzun süredir dolaylı yollardan anlatmaya, yumuşatarak aktarmaya çalıştığın bir konuyu bugün açıkça masaya koymalısın. Sen kimseyi kırmamak için cümlelerini hep törpülersin, oysa bu kez tam olarak ne hissettiğini söylemen gerekiyor. Karşındaki senin gerçekte ne düşündüğünü bilmediğinde hiçbir şey kendiliğinden değişmiyor.

Bekarsan, öğleden sonra tanışacağın biri sana bambaşka bir dünyanın kapısını aralayabilir. Alışık olduğunun tamamen dışında biri olması seni ilk anda biraz tedirgin edebilir. Yine de bugün kapıları hemen kapatmak yerine o kişiyi biraz tanımaya şans vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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