Sevgili Boğa, bugün içine attıkların ağırlaşıyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin en gizli alanını etkiliyor ve söylemediğin ne varsa bugün seni yoruyor. İlişkin varsa, suskunluğun partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir. Sen sadece yorgunsun ya da düşünüyorsun, ama o bunu bir soğukluk sanabilir. Uzun bir konuşma yapmana gerek yok; “bugün biraz dalgınım, seninle ilgili değil” demen bile yeterli olacak.

Bekarsan, kimseye açmadığın bir duygu seni içten içe yoruyor. Belki uzun süredir birini düşünüyorsun ama bunu ne ona ne de kendine itiraf ediyorsun. Bugün en azından kendine dürüst olmalısın; adını koymadığın hiçbir duygu ilerlemiyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…