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Boğa Burcu right-white
17 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

17 Ağustos Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün içine attıkların ağırlaşıyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin en gizli alanını etkiliyor ve söylemediğin ne varsa bugün seni yoruyor. İlişkin varsa, suskunluğun partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir. Sen sadece yorgunsun ya da düşünüyorsun, ama o bunu bir soğukluk sanabilir. Uzun bir konuşma yapmana gerek yok; “bugün biraz dalgınım, seninle ilgili değil” demen bile yeterli olacak.

Bekarsan, kimseye açmadığın bir duygu seni içten içe yoruyor. Belki uzun süredir birini düşünüyorsun ama bunu ne ona ne de kendine itiraf ediyorsun. Bugün en azından kendine dürüst olmalısın; adını koymadığın hiçbir duygu ilerlemiyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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