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Boğa Burcu right-white
7 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ekim Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Ay'ın Başak'a geçmesi bugün Boğa'yı beslenmesine daha dikkatli bakmaya yöneltiyor; düzenli ve sade öğünler sindirimini rahatlatır. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı ise beklenmedik bir yorgunluk ya da gerginliğin aniden boğazına veya boynuna yansımasına neden olabilir; ani hareketlerden kaçınmak bugün sana iyi gelir. Ilık bir içecek akşamını yumuşatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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