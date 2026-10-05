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6 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Ekim Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Bugünkü bereketli hava Boğa'yı sofrada da cömert davranmaya itebilir; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması keyifli bir yemeği abartıya kaçırma riski taşıyor, ölçülü yemek bu akşam mide rahatsızlığını önler. Akrep'te kavuşan Merkür ve Venüs boğaz ve ses tellerinde biriken bir gerginliği gevşetmeye yardımcı olur; söylemediğin bir şeyi bugün dile getirmek fiziksel bir rahatlama da getiriyor. Sıcak bir içecek günü yumuşak kapatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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