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4 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş'in sağlık alanından Satürn'le karşıtlığı bugün günlük düzenindeki aksaklıkların bedenine yansımasına neden olabilir. Gece geç saatte yenen ağır bir yemek mide ekşimesi ve reflüye yol açabilir; akşam yemeğini erken yemek ve yatmadan hemen önce bir şey atıştırmamak bu sorunu azaltır. Yastığını biraz yükseltmek de uyurken yanma hissini hafifletir. Kaygılarını geceye taşıdığında uykun bölünebilir; yatmadan önce papatya çayı içip kısa bir nefes egzersizi yapmak rahatlatır. İletişim alanındaki Ay kısa bir yürüyüş ya da yakın çevrende bir bisiklet turu için ilham veriyor. Günlük rutinine küçük ama düzenli bir hareket eklemek enerjini dengeler. Gün içinde yavaş yemek ve lokmalarını iyice çiğnemek mideni rahatlatır. Kafeinli içecekleri azalt. Akşam ekranlardan erken uzaklaş.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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