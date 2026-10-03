Sevgili Boğa, bugün dinlenmek istesen de yarım kalmış işler aklını kurcalayabilir. Güneş'in Satürn'e karşıt açısı günlük rutininle perde arkasında taşıdığın kaygılar arasında bir gerilim yaratıyor. Yapılacaklar listeni kısaltmak ve yalnızca gerçekten önemli olan birkaç işe odaklanmak bu yükü hafifletir. Kendine karşı fazla katı olmadan, küçük adımlarla ilerlemek sana iyi gelecek. Yakın çevrenden gelen bir mesaj da gününe sıcaklık katabilir.

Maddi olarak iletişim alanındaki Ay, kardeşinle ya da komşunla aranızdaki küçük bir ödemeyi netleştirmeni sağlıyor. Ulaşım ve telefon giderlerine göz atmak tasarruf fırsatı gösterir.

Gelelim aşka. Yönetici gezegenin Venüs retroda ilerlerken partnerinle aranızdaki dengeyi sessizce gözlemliyorsun; kırgınlıklarını biriktirmek yerine yumuşak bir dille paylaş. Bekarsan geçmişte tanıdığın birinin ilgisi yeniden canlanabilir, bu kez neyi farklı yapmak istediğini düşün.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…