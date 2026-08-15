Sevgili Boğa, bugün aşk büyük jestlerde değil, küçük ayrıntılarda saklı. Ay ile yöneticin Venüs senin günlük düzen alanında buluşuyor ve sıradan anlara güzellik katıyor. İlişkin varsa, partnerine gün içinde göstereceğin ufak bir ilgi ona kocaman bir hediyeden çok daha fazla dokunacak. Belki sabah hatır soran bir mesaj atarsın, belki yorgun bir gününde bir işini üstlenirsin. Sen sevgiyi zaten eylemlerinle gösterirsin ve bugün bu dilin tam karşılığını buluyor.

Bekarsan, her gün gördüğün biri bugün sana bambaşka görünebilir. Belki iş yerinden, belki her sabah karşılaştığın bir yüz. Aşk her zaman gök gürültüsüyle gelmiyor; bazen alışılmış birinin bir anda başka türlü belirmesiyle başlıyor. Bugün başını biraz kaldırıp etrafına uyanık gözlerle bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…