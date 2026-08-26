Sevgili Boğa, sabah Güneş-Neptün açısı verdiğin emeğin karşılığını sorgulatabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise arkadaş çevrende üstü örtülen bir konuyu ortaya çıkarabilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuşumu yaratıcılık alanını destekliyor; kafanda dolaşan bir fikri toparlamak ya da yarım kalan bir işi tamamlamak çok daha kolay olacak.

Maddi konularda sabah kendi kazancını ya da emeğinin değerini küçümsemeye meyilli olabilirsin. Akşamki kavuşum daha gerçekçi bakmanı sağlayacağı için fiyat, ücret ya da bütçe hesabını o saatlerde yeniden ele al. Sabah gözünde büyüyen mesele çok daha yönetilebilir görünebilir.

Peki ya aşk? Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi arkadaşlık ve gelecek planlarını öne çıkarıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle ortak bir hedefi konuşmak ikinizi yakınlaştırabilir. Bu gece sadece günlük meseleleri değil, ileride ne yapmak istediğinizi de konuşun. Bekar bir Boğa burcu isen, arkadaş çevrenden biri aracılığıyla yeni bir tanışma yaşanabilir. İlk anda büyük bir anlam yüklemek yerine sohbetin sana nasıl hissettirdiğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…