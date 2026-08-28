Sevgili Boğa, canının istediği şeyle şartlar tam örtüşmeyebilir. Güneş-Uranüs karesi keyif alanını zorluyor ve yapmak istediğin bir plan değişebilir. İlişkin varsa, partnerinle hazırladığınız programın aksaması canını sıkabilir. Yine de aynı akşamı başka şekilde değerlendirdiğinizde planladığınızdan daha keyifli bir şey ortaya çıkabilir.

Bekarsan, alışık olmadığın bir tipte biri dikkatini çekebilir. Kafandaki profile hiç uymuyor olabilir ama yine de merak uyandırabilir. Sırf alıştığın tarza benzemiyor diye baştan ön yargın olmasın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…