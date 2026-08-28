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Boğa Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, keyif almak istediğin bir konuda bütçen ya da imkanların araya girebilir. Güneş-Uranüs karesi aşk ve keyif alanınla kazanç alanını karşı karşıya getiriyor; yapmak istediğin şeyle cebindeki rakam tam örtüşmeyebilir. Bunu bir engel gibi görmek yerine aynı planın daha uygun bir alternatifini bulmaya çalışabilirsin.

Maddi konularda dürtüsel bir harcama isteği doğabilir. Sepete attığın şeyi bir gece bekletmek kararını kolaylaştırabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle yaptığınız planda bir aksilik çıkabilir; programı değiştirmek zorunda kalırsanız bunu bütün günün bozulduğu düşünme. Bekar bir Boğa burcu isen, alışık olmadığın bir tipte biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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