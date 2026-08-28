Sevgili Boğa, keyif almak istediğin bir konuda bütçen ya da imkanların araya girebilir. Güneş-Uranüs karesi aşk ve keyif alanınla kazanç alanını karşı karşıya getiriyor; yapmak istediğin şeyle cebindeki rakam tam örtüşmeyebilir. Bunu bir engel gibi görmek yerine aynı planın daha uygun bir alternatifini bulmaya çalışabilirsin.

Maddi konularda dürtüsel bir harcama isteği doğabilir. Sepete attığın şeyi bir gece bekletmek kararını kolaylaştırabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle yaptığınız planda bir aksilik çıkabilir; programı değiştirmek zorunda kalırsanız bunu bütün günün bozulduğu düşünme. Bekar bir Boğa burcu isen, alışık olmadığın bir tipte biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…