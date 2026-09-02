Sevgili Boğa, günün ilk yarısında Ay hala senin burcunda olduğu için alıştığın ritmi koruyorsun. Saatler ilerledikçe işin sana ne kazandırdığına ve emeğinin karşılığını alıp almadığına daha fazla bakabilirsin. Önüne gelen bir hesap seni kısa süreliğine huzursuz etse de hemen müdahale etmek yerine nerede açık olduğunu anlamaya çalışmalısın. Yarınki Son Dördün, bugün fark ettiğin eksiği düzeltmek için daha net bir tablo sunabilir.

Para tarafında tek bir rakam bütün planını yeniden düşünmene neden olabilir. Bugün yalnızca not alıp değerlendirme yapman yeterli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, akşama doğru biraz daha kendi dünyana çekilebilirsin; partnerinin bunu yanlış anlamaması için kısa bir açıklama yapmalısın. Bekar bir Boğa burcu isen, sana gerçekten emek vermeyen birine ayırdığın zamanı sorgulayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…