Sevgili Boğa, günün başında hislerin daha sakin ilerlerken ilerleyen saatlerde ilişkideki çabayı düşünmeye başlayabilirsin. Partnerin varsa sen ne kadar zaman ve ilgi veriyorsun, karşındaki sana ne kadar karşılık veriyor diye sorgulayabilirsin. İçinde biriken rahatsızlığı doğrudan eleştiriye çevirmeden önce asıl beklentini belirlemelisin. Böylece konuştuğunda ne istediğini daha anlaşılır biçimde anlatırsın.

Bekarsan, yalnızca hoşlandığın için sürekli senin çaba gösterdiğin bir iletişimi sürdürmek istemeyebilirsin. Karşındaki kişinin sana gerçekten yer açıp açmadığı seçimini belirleyen asıl konu olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…