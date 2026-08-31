Sevgili Boğa, 1 Eylül’e enerjin yüksek ve özgüvenin tam bir şekilde başlıyorsun. Kariyer alanında attığın adımların meyvesini toplamaya başlayacağın bir süreçtesin. Bugün özellikle uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir projenin takdir görmesi ya da yeni bir sorumluluk teklifi almam mümkün. Kararlılığın herkesin dikkatini çekiyor.

Maddi konularda şans senden yana dönüyor. Gelirlerini artıracak yeni bir kapı açılabilir ya da beklemediğin bir alacak eline ulaşabilir. Harcamalarında temkinli yapını koruyarak bu dönemi finansal olarak güçlenmek için değerlendirebilirsin.

Aşk yaşamında huzur ve dinginlik arayışı ön planda. İlişkisi olan Boğalar partneriyle evde vakit geçirmek, geleceğe dair somut planlar yapmak isteyebilir. Yalnız Boğalar ise güven duyabilecekleri, sakin yapılı biriyle tanışma fırsatı yakalayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…