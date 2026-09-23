Sevgili Boğa, ilişkisi olan Boğalar bugün partnerine karşı içinde biriken bir şefkati daha açık gösterebilir; Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen bu yumuşama ilişkinize iyi gelecek. Partnerine gösterdiğin bu içtenlik, ilişkinizde uzun süredir beklenen bir yakınlığı da beraberinde getirebilir.

Bekar Boğalar ise bugün tanıdığı birine karşı hissettiği ilginin normalden daha yoğun olabileceğini fark edebilir; bu yoğunluk seni bile şaşırtabilir. Bu duyguyu bastırmak yerine üzerine gitmen, bugün seni beklenmedik bir yakınlığa taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…