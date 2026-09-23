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Boğa Burcu right-white
24 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 24 Eylül Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, iş hayatında somut olmayan bir fikre bugün her zamankinden açık olabilirsin; Ay'ın Balık'a geçmesi alışık olduğun pratik yaklaşımdan biraz uzaklaşmana neden oluyor. Bir çalışma arkadaşının önerdiği alışılmadık bir çözümü hemen reddetmek yerine bir şans vermen, bugün seni şaşırtacak bir sonuca götürebilir.

Maddi olarak bugün bir yatırım ya da harcama kararını hislerine göre değil, elindeki verilere göre vermen daha güvenli olacak; rakamları bir kez daha gözden geçirmen olası bir pişmanlığın önüne geçecek.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar, bugün partnerine karşı içinde biriken bir şefkati daha açık gösterebilir; bu yumuşama ilişkinize iyi gelecek ve aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar Boğalar ise bugün tanıdığı birine karşı hissettiği ilginin normalden daha yoğun olabileceğini fark edebilir; bu yoğunluğu bastırmak yerine biraz daha yakından tanımaya çalışmak sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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