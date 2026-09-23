Sevgili Boğa, iş hayatında somut olmayan bir fikre bugün her zamankinden açık olabilirsin; Ay'ın Balık'a geçmesi alışık olduğun pratik yaklaşımdan biraz uzaklaşmana neden oluyor. Bir çalışma arkadaşının önerdiği alışılmadık bir çözümü hemen reddetmek yerine bir şans vermen, bugün seni şaşırtacak bir sonuca götürebilir.

Maddi olarak bugün bir yatırım ya da harcama kararını hislerine göre değil, elindeki verilere göre vermen daha güvenli olacak; rakamları bir kez daha gözden geçirmen olası bir pişmanlığın önüne geçecek.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar, bugün partnerine karşı içinde biriken bir şefkati daha açık gösterebilir; bu yumuşama ilişkinize iyi gelecek ve aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar Boğalar ise bugün tanıdığı birine karşı hissettiği ilginin normalden daha yoğun olabileceğini fark edebilir; bu yoğunluğu bastırmak yerine biraz daha yakından tanımaya çalışmak sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…