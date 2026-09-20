Sevgili Boğa, bugün alıştığın yöntemle rahatça ilerlersin; Ay'ın Oğlak'tan Kova'ya geçmesiyle birlikte biri sana hiç düşünmediğin bir öneri getirebilir, bu öneriyi hemen reddetmek yerine üzerinde biraz düşünmen sana fayda sağlayacak.

Maddi olarak bir anlaşmanın şartlarını bugün dikkatle gözden geçirmen gerekebilir; günün ilerleyen saatlerinde karşına çıkacak sıra dışı bir teklifi hemen kabul etmeden önce bir süre düşünmen, seni olası bir hayal kırıklığından koruyacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar bugün partnerinden gelen alışılmadık bir öneriyi ilk anda tedirginlikle karşılasa da, bu seferlik esnek davranmak ilişkiye taze bir soluk getirecek. Bekar Boğalar ise kendi tarzının tam zıddı biriyle karşılaşabilir; bu farklılık ilk bakışta yadırgatıcı gelse de zamanla merak uyandırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…