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21 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Eylül Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün söylemek isteyip söylemediğin bir şey boğazında hafif bir gerginlik olarak hissedilebilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle bu gerginlik akşam saatlerinde biraz artabilir. Sıcak bir içecek içmen ve boynunu yavaşça germen, bu sıkışmayı çözmene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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