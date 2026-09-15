Sevgili Boğa, günün ilk yarısında Ay'ın Akrep'teki son etkisi maddi güvenlik konusunda sizi biraz gergin tutabilir; kariyerde bir konuyu kontrol altında tutma isteğiniz güçlü. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte daha rahat, hatta risk almaya açık bir zihniyete geçiş yapabilirsiniz.

Para konusunda gün içinde bir harcamayı ya da yatırımı defalarca sorgulayabilirsiniz; bu doğal bir temkin ama akşama doğru bu tutum gevşeyip yerini daha geniş düşünmeye bırakabilir. Yine de büyük kararları akşamın iyimser havasına bırakmak yerine sabahki analizinize güvenin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Boğalar gün içinde partnerinden güven arayışında olabilir; akşam saatlerinde bu ihtiyaç yerini daha hafif, keyifli bir yakınlığa bırakabilir. Bekar Boğalar için romantizm hızlı gelişen bir şeyden çok, tanıdık bir çevrede sabırla ilerleyen bir tanışıklıkta saklı olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…