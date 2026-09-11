Sevgili Boğa, Başak Yeni Ayı’nın ardından uzun zamandır keyif almak için yaptığın bir şeyi biraz daha ciddiye alman için elverişli bir ortam doğabilir. El işi, yemek, fotoğraf, spor ya da yalnızca boş zamanında uğraştığın bir konu için bugün bir kurs araştırabilir veya ihtiyacın olan malzemeleri çıkarmaya başlayabilirsin.

Para konusunda tam da bu nedenle alışveriş isteğin artabilir. Bir hobiye başlamak için profesyonel seviyedeki malzemeye hemen ihtiyacın olmayabilir; sepete doldurmadan önce başlangıç için gerekenleri ayır. Venüs Akrep’teyken başkasının önerdiği pahalı bir seçeneği de “kesin iyidir” diyerek satın almamalısın.

Peki ya aşk? İlişkin varsa Venüs Akrep karşındakiyle daha fazla baş başa kalma isteğini artırabilir ancak bugün mesele yalnızca romantizm değil, birbirinize ne kadar vakit ayırdığınız olabilir. Son haftalarda buluşmalarınız sürekli başka insanların planlarına göre şekillendiyse bu hafta sonundan birkaç saati yalnızca ikinize ayırmanın artık zamanı geldi. Bekarsan sana ilgili davranan biriyle karşılaşabilirsin; ilgi mi hoşuna gidiyor yoksa o kişiden gerçekten hoşlanıyor musun bir düşünmen gerek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…