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Boğa Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Başak Yeni Ayı’nın ardından uzun zamandır keyif almak için yaptığın bir şeyi biraz daha ciddiye alman için elverişli bir ortam doğabilir. El işi, yemek, fotoğraf, spor ya da yalnızca boş zamanında uğraştığın bir konu için bugün bir kurs araştırabilir veya ihtiyacın olan malzemeleri çıkarmaya başlayabilirsin.

Para konusunda tam da bu nedenle alışveriş isteğin artabilir. Bir hobiye başlamak için profesyonel seviyedeki malzemeye hemen ihtiyacın olmayabilir; sepete doldurmadan önce başlangıç için gerekenleri ayır. Venüs Akrep’teyken başkasının önerdiği pahalı bir seçeneği de “kesin iyidir” diyerek satın almamalısın.

Peki ya aşk? İlişkin varsa Venüs Akrep karşındakiyle daha fazla baş başa kalma isteğini artırabilir ancak bugün mesele yalnızca romantizm değil, birbirinize ne kadar vakit ayırdığınız olabilir. Son haftalarda buluşmalarınız sürekli başka insanların planlarına göre şekillendiyse bu hafta sonundan birkaç saati yalnızca ikinize ayırmanın artık zamanı geldi. Bekarsan sana ilgili davranan biriyle karşılaşabilirsin; ilgi mi hoşuna gidiyor yoksa o kişiden gerçekten hoşlanıyor musun bir düşünmen gerek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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