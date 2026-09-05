Sevgili Boğa, yakın çevrendeki insanlarla arandaki bağlar senin için biraz daha önemli olabilir. Yengeç’teki Ay, kimin yanında kendini rahat hissettiğini düşündürürken kardeşin, kuzenin ya da sık görüştüğün biriyle yapacağın samimi bir konuşma aranızdaki mesafeyi kapatabilir. Karşındaki içini döküyorsa hemen çözüm bulmaya çalışma; bazen insan sadece anlatmak istiyor. Sen dinle, gerisini o halleder.

Küçük ama sık yaptığın harcamalara bir bak derim. Eve dönerken her seferinde uğradığın bir yer, verdiğin siparişler ya da aldığın ufak tefek şeyler tek başına fazla görünmese de ay sonunda güzel bir rakama ulaşabilir. Hepsinden vazgeçmek yerine gerçekten keyif aldığın harcamaları koru, alışkanlıktan yaptıklarını azalt.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa onunla uzun zamandır konuşmadığın daha kişisel bir konuyu paylaşabilirsin. Ne hissettiğini anlatırken lafı dolandırma; ondan ne beklediğini açıkça söylemen ikinizi de rahatlatır. Bekarsan sık gördüğün birinin sana karşı sıcak davranması hoşuna gidebilir. Birkaç güzel sohbeti hemen aşka yormana gerek yok; yanında kasılmadan konuşabiliyorsan bu tanışıklığa biraz zaman ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…