Sevgili Boğa, Son Dördün işinden aldığın karşılığı düşünmene neden olabilir. Fazladan yaptığın bir görev için ücret almıyorsan, zamanını çok alan bir iş beklediğin kazancı getirmiyorsa ya da sürekli başkasının sorumluluğunu üstleniyorsan bunu değiştirmek isteyebilirsin. Alıştığın çalışma düzenini sürdürmek yerine emeğinin karşılığını alıp almadığına bakmalısın.

Maddi konularda banka hesabını ya da kredi kartı ekstresini incelerken gereksiz bir harcama gözüne çarpabilir. Kullanmadığın bir hizmete para ödüyorsan iptal etmek aylık giderini azaltabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, planları hep sen yapıyor ya da iletişimi sürekli sen sürdürüyorsan bunun seni yormaya başladığını söyleyebilirsin. Bekar bir Boğa burcu isen, yalnızca sen yazdığında konuşan biri için daha fazla uğraşmak istemeyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…