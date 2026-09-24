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Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 24 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 24 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 14:28
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24 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yeni bölümler, sezon dönüşleri ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Peki bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak ve yeni bölümler saat kaçta başlayacak? 24 Eylül Perşembe ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında neler var? Günün yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik. Gelin detaylara geçelim…

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24 Eylül Perşembe Bu Akşam Hangi Diziler Var?

24 Eylül Perşembe Bu Akşam Hangi Diziler Var?

ATV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de bu akşam Güneşin Doğduğu Yer var. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle başlayan dizi, 24 Eylül Perşembe saat 20.00’de 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Show TV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’nin perşembe akşamındaki dizisi Muhtemel Aşk. Dizi saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Kanal D’de Perşembe Günü Hangi Program Var?

Kanal D’de bu akşam dizi yerine Beyaz’la Joker ekranlarda olacak. Beyazıt Öztürk’ün sunduğu yarışma saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

NOW’da Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Bu akşamın en çok merak edilen yapımlarından biri Halef: Köklerin Çağrısı. Dizinin ikinci sezonu 24 Eylül Perşembe yani bugün saat 20.00’de başlıyor. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı yapım yeni sezonda da perşembe akşamları ekrana gelecek.

Star TV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de bu akşam Sevdiğim Sensin yayınlanacak. Gün içinde Aramızda Kalsın ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi eski dizilerin tekrarları yer alırken prime time kuşağında Sevdiğim Sensin ekranlarda olacak.

TRT 1’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1 yayın akışında saat 20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı yer alıyor. 24 Eylül Perşembe akışındaki Mehmed: Fetihler Sultanı yayını yeni bölüm değil, tekrar yayını olacak.

TV8’de Perşembe Günü Hangi Program Var?

TV8’de perşembe akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye var. Popüler yarışma saat 20.00’de yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Gün içinde ise Doktor Aksoy ve Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi programlar ekrana geliyor.

Halef: Köklerin Çağrısı Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Halef: Köklerin Çağrısı Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Halef: Köklerin Çağrısı’nın ikinci sezonu için beklenen gün geldi. Dizi 24 Eylül Perşembe saat 20.00’de yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönüyor. Böylece ilk sezon finalinin ardından verilen ara sona ermiş oluyor.

Yeni sezonda Serhat ve Yıldız’ın hikâyesi kaldığı yerden devam ederken kadroda da değişiklikler var. NOW’ın paylaştığı bilgilere göre yeni sezon hikâyesinde aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmalar yeniden öne çıkacak. Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle perşembe akşamları saat 20.00’de NOW’da yayınlanacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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