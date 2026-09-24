Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 24 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

NOW’da Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Bu akşamın en çok merak edilen yapımlarından biri Halef: Köklerin Çağrısı. Dizinin ikinci sezonu 24 Eylül Perşembe yani bugün saat 20.00’de başlıyor. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı yapım yeni sezonda da perşembe akşamları ekrana gelecek.

Star TV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de bu akşam Sevdiğim Sensin yayınlanacak. Gün içinde Aramızda Kalsın ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi eski dizilerin tekrarları yer alırken prime time kuşağında Sevdiğim Sensin ekranlarda olacak.

TRT 1’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1 yayın akışında saat 20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı yer alıyor. 24 Eylül Perşembe akışındaki Mehmed: Fetihler Sultanı yayını yeni bölüm değil, tekrar yayını olacak.

TV8’de Perşembe Günü Hangi Program Var?

TV8’de perşembe akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye var. Popüler yarışma saat 20.00’de yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Gün içinde ise Doktor Aksoy ve Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi programlar ekrana geliyor.