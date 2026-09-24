Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 24 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı
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24 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yeni bölümler, sezon dönüşleri ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Peki bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak ve yeni bölümler saat kaçta başlayacak? 24 Eylül Perşembe ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında neler var? Günün yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik. Gelin detaylara geçelim…
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24 Eylül Perşembe Bu Akşam Hangi Diziler Var?
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Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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