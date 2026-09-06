Sevgili Boğa, bugün iletişim trafiği hızlanırken beklediğin bir telefon ya da e-posta iş programını değiştirebilir. Ay ile Merkür arasındaki uyum, özellikle bir müşteri, iş ortağı ya da ekip arkadaşından gelecek haberin önünü açabilir. Gün içinde yeni bir görüşme ayarlaman gerekirse saat, tarih ve teslim koşulları gibi ayrıntıları baştan netleştirmen işini kolaylaştıracak.

Maddi konularda aracınla bağlantılı resmi ya da zorunlu bir ödeme önüne gelebilir. Muayene ücreti, sigorta yenilemesi, otopark aboneliği ya da gözünden kaçmış bir trafik cezası bütçene eklenebilir; son ödeme tarihini kontrol etmek sonradan çıkacak ek ücreti önleyebilir.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki sert açı, ilişkinde söylenen bir sözün tonuna gereğinden fazla takılmana neden olabilir. Partnerinin ne demek istediğini tahmin etmek yerine doğrudan sorman gereksiz bir tartışmayı önleyebilir. Bekarsan günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın Aslan burcuna geçmesiyle ev ortamında hareketlilik artabilir; aile aracılığıyla tanışacağın ya da eve gelen birinin yanında göreceğin biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…