Sevgili Boğa, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün özellikle iş yerindeki sözlü bilgi akışında karışıklık yaratabilir. Birinin sana aktardığı görev ile yöneticinin beklediği şey aynı olmayabilir; işe başlamadan önce kapsamı netleştirmen boşa zaman harcamanı önler. Günün ilerleyen saatlerinde doğru bilgiye ulaştığında meseleyi düşündüğünden daha kolay toparlayabilirsin.

Maddi konularda bugün resmi bir ödeme gündeme gelebilir. Vergi, aidat, sigorta yenilemesi ya da yıllık bir üyelik için senden beklediğinden yüksek bir tutar istenirse son ödeme tarihini ve varsa taksit seçeneğini kontrol etmekte fayda var.

Aşk hayatında partnerinle günün planı konusunda aynı fikirde olmayabilirsiniz. Sen daha sakin bir etkinlik isterken onun daha yüksek enerjide olması mümkün; orta yolu bulmak ikiniz için de daha iyi olacaktır. Bekarsan yakın çevrende daha önce yalnızca selamlaştığın biriyle ilk kez uzun uzun konuşabilirsin. Böylelikle yeni bir aşkın kapısı aralanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…