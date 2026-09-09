Sevgili Boğa, bugün alıştığın düzenin dışına çıkmanı gerektiren küçük bir değişiklik olabilir. Sen neyin nasıl ilerleyeceğini önceden bilmeyi seversin ama Uranüs retrosu özellikle para ve günlük planlar konusunda “bunu başka türlü yapsam?” dedirtebilir. Uzun zamandır aynı yöntemle yaptığın bir iş gereğinden fazla zamanını alıyorsa sırf alıştın diye devam etme. Bir arkadaşının ya da çalışma arkadaşının önerdiği yöntem düşündüğünden daha pratik çıkabilir.

Para konusunda bugün bir satın alma kararını tekrar düşünebilirsin. Bir süredir aklında olan bir şeyin fiyatı değişmiş olabilir ya da başka bir seçenek karşına çıkabilir. Acele edip almak yerine bir gün daha araştır; özellikle pahalı bir alışverişse beklemek sana bir şey kaybettirmez.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün karşındaki kişinin senden beklediği bir şey açıkça ortaya çıkabilir. Venüs artık karşıt burcun Akrep’te ve ilişkide söylenmeyenleri biraz daha görünür hale getiriyor. Sen sevgini davranışlarınla göstermeyi tercih edebilirsin ama karşındaki bunu senden duymak da isteyebilir. İçinden geçen güzel bir şeyi söylemek için özel bir an bekleme. Hayatında biri yoksa ilgisini fazla belli etmeyen biriyle arandaki sohbet uzayabilir; her hareketinden anlam çıkarmak yerine konuşmanın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…