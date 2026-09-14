Sevgili Boğa, bugün Ay'ın Akrep burcundaki ilerleyişi ve Merkür-Plüton arasındaki gerilim, sizi değişime biraz zorluyor. Kariyer tarafında alışkanlıklarınızın dışına çıkmanızı gerektiren bir talep gelebilir; direnmek yerine esnemek size daha çok kazandıracak.

Para konusunda güven ihtiyacınız bugün öne çıkıyor; büyük bir harcama yapmadan önce bir kez daha düşünmek, akşama kadar sizi rahatlatacak bir tercih olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Boğalar partnerinin bugün her zamankinden daha yoğun bir duygusal ihtiyaç içinde olduğunu fark edebilir; sabırla dinlemek sözden daha değerli. Bekar Boğalar ise günün ilerleyen saatlerinde, ilk bakışta sıradan görünen ama derinlemesine merak uyandıran biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…