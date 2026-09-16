Sevgili Boğa, bugün Ay'ın Yay burcunda ilerlemesi, sizin sakin ve güvenli düzeninizle partnerinizin macera isteği arasında bir gerilim yaratabilir. İlişkisi olan Boğalar, partnerinden alışılmadık, belki de plansız bir çıkış teklifi alabilir; ilk tepkiniz çekingenlik olsa da bu teklifi kabul etmek ilişkinize taze bir soluk getirecek.

Bekar Boğalar için bugün tanışma, her zamanki tanıdık çevrenin dışında, belki bir sergi, konser ya da farklı bir mekanda gerçekleşebilir. Karşınıza çıkan kişi ilk bakışta alışkın olduğunuz tipten uzak görünse de, ona bir şans vermeniz sizi şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…