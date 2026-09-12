Sevgili Boğa, Akrep'teki Venüs bugün seninle partnerin arasındaki bağı derinleştiriyor. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, yüzeysel bir sohbetin ötesine geçip gerçekten neye ihtiyacın olduğunu söylemek isteyeceksin. Karşındaki kişi bunu ağırdan almak yerine minnetle karşılayacak, yeter ki kelimeleri seçerken sabırlı ol.

Bekar bir Boğa burcuysan, bugün tanıdığın biri sana beklediğinden farklı bir yakınlık gösterebilir. İlk anda temkinli yaklaşman doğal, ama bu ilginin geçici olmadığını fark edeceksin. Terazi Ay'ının getirdiği rahat hava, tanışmayı zorlamadan ilerletmene yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…