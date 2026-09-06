Sevgili Boğa, bugün partnerinle evde geçirmek istediğiniz zaman konusunda anlaşmak kolay olmayabilir. Ay ile Venüs arasındaki kare nedeniyle sen sakin bir akşam hayal ederken onun dışarı çıkmak istemesi gibi basit bir fark bile canını sıkabilir; ikinizin de keyif alacağı daha kısa bir plan yapabilirsiniz.

Bekarsan yakın çevrenden duyacağın bir haber aşk hayatını hareketlendirebilir. Daha önce birkaç kez karşılaştığın birinin seni merak ettiğini öğrenebilir, hatta ortak bir tanıdığınız sayesinde yeniden görüşebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…